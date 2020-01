Özcan Akyol moest veel oefenen voor nieuw knip-programma: ‘Ik had het onderschat’

Hoe kwam dit programma tot stand, heb je gevraagd aan NPO of je BN’ers mocht knippen?

,,Nou nee, ik werd gevraagd. Het begon tijdens een gesprek over iets anders, toen ging het gesprek ineens over mijn baard. Ze waren erg verbaasd dat ik mijn eigen baard trimde. Soms doet de kapper het ook wel hoor, maar ik doe het zelf ook. Maar zo moeilijk is dat niet, dat deed ik vroeger al. Dat vonden ze heel bijzonder om te horen. Toen kwamen ze met het idee om mensen te interviewen tijdens het knippen. Een soort ‘Sterren op het doek’, maar dan met knippen. Ik had daar nog nooit aan gedacht, maar ik dacht dat kunnen we best doen.’’