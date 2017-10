Paaldanseres Chantal (16) gaat voor de Olympische spelen

Paalsport zou voor het eerst in 2024 op het programma kunnen staan bij de Spelen in Parijs. Of vier jaar later in Los Angeles. Voor veel mensen heeft paaldansen een erotische lading. Susan de Jong, oprichter en trainster bij Studio Firelily waar Chantal traint, wijst dat resoluut van de hand. ,,Dat punt in de discussie zijn we nu wel voorbij". Het is volgens haar een serieuze sport, gebaseerd op kracht en lenigheid.