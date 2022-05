Paar duizend bezoekers overspoelen nieuwe stadsboerderij in Schalkhaar: ‘Klanten kunnen hier zien waar hun producten vandaan komen’

,,Het koeienwalhalla, noem ik het ook wel’’, vertelt boerin Sanne Klein Koerkamp trots. Het heeft zeven jaar geduurd, maar nu staat er ook echt wat, wijst ze om zich heen. De koeien hebben vrije keus waar ze willen staan of liggen. In de stal of in de natuurrijke weilanden eromheen. ,,Ze kunnen zelf bepalen of ze gemolken willen worden bij de melkrobot.’’