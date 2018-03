Paar minuten faam voor Zwolle en Deventer in Bankier van het Verzet

Vanavond ging de film met Barry Atsma in de hoofdrol in première in de bioscoop. Er zullen minstens een paar minuten mooie bekende straten uit de regio te zien zijn. Voor wie ze kent dan. Want de film speelt zich niet af in Deventer of Zwolle.

De film gaat over het waargebeurde verhaal van de Nederlandse verzetsheld, bankier Walraven van Hall. Hij sluisde in de Tweede Wereldoorlog tientallen miljoenen guldens illegaal door naar het verzet. Als het verhaal al geen reden is te gaan kijken, dan de mooie beelden van de steden wel. In de Koestraat, de Praubstraat en de Kamperstraat in Zwolle is gefilmd, evenals in de voormalige Sallandsche Bank in Deventer en de Manhuissteeg, de Polstraat en het Bergschild in dezelfde stad.

Ook werd er gefilmd in de Zwolse binnenstad: onder meer in de Kamperstraat en Korte Kamperstraat.