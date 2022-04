Paasvuren in de regio en oostenwind: RIVM waarschuwt voor smog

Streep door grote paasvuren­wed­strijd in Holten dit jaar: vergunning had al aange­vraagd moeten zijn

Het is niet mogelijk om dit jaar een grote paasboake te bouwen in Holten, ook als de coronamaatregelen evenementen wel weer toestaan. De gemeente Rijssen-Holten houdt vast aan 12 weken aanvraagtermijn voor evenementen. Daarmee is het voor de wedstrijd-paasvuurbouwers van Holten nu al te laat. Tot Paaszondag zijn er nog 81 dagen. Dat zijn geen 12 weken meer.

13 januari