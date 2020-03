Paasvuurbouwers helpen herdenking in Holten uit de brand en zetten duizenden stoelen klaar

Deventer Ziekenhuis beperkt bezoek om coronabe­smet­ting te voorkomen

10 maart Maximaal twee bezoekers per bezoekuur en maar 1 begeleider voor een patiënt die een poli of spreekuur moet bezoeken. Mensen die verkouden of grieperig zijn moeten zich niet vertonen in het ziekenhuis: het Deventer Ziekenhuis verscherpt de afspraken in strijd tegen het coronavirus.