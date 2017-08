Pakketoplichters bezorgen ellende in regio

Adressen in Deventer en Zutphen zijn de laatste tijd meerdere keren gebruikt voor oplichtingspraktijken. Oplichters doen dure bestellingen bij webshops en laten die bezorgen op willekeurige adressen in de regio. Ze wachten de bezorger daar op en doen zich voor als bewoner of goedwillende buren, die het pakketje in ontvangst nemen. Vervolgens gaan de criminelen er met de spullen vandoor. De nietsvermoedende bewoners merken het pas als de aanmaningen op de mat vallen.

Dergelijke praktijken hebben de laatste tijd meerdere keren plaatsgevonden in de regio Deventer en Zutphen, blijkt uit aangiftes bij de politie en verklaringen van een slachtoffer. ,,Voor de tweede keer binnen een maand slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen gebruiken jouw adresgegevens om iets te bestellen", waarschuwt Jeroen Nab (48) op een Facebookpagina voor Zutphenaren zijn stadsgenoten. In zijn geval ging het om een dj-controller en tablet, beide met een waarde van zo'n 500 euro. ,,En mijn buurman is het nu ook overkomen. Hij kreeg ineens een aanmaning van Mediamarkt voor een computer, ook van 500 euro", aldus Nab. Hij gaat vandaag aangifte doen bij de politie. ,,En ik heb met DHL afgesproken dat ze in dit appartementencomplex nooit meer pakjes bij de voordeur afgeven. Voortaan gaan ze naar binnen om het bij de mensen af te leveren."

Onderzoek

De politie bevestigt dat er onlangs ook aangifte is gedaan van oplichting met pakketjes in Deventer. Dat is in ieder geval één keer gebeurd met gebruik van een adres aan de Hoge Rij in Deventer. Het zou de voorbije weken meerdere keren zijn voor gekomen in Deventer maar hoeveel aangiftes er in totaal zijn gedaan, wil de politie niet zeggen. ,,We zijn bezig de zaak te onderzoeken", zegt politiewoordvoerster Tilde van den Brink. ,,Meer valt er op dit moment nog niet te melden."

Gebeurt vaker

Felix Alpha bezorgt pakketjes, onder meer in Deventer. Zoals deze zaterdag aan de Nieuwe Rij, is lang niet altijd iemand thuis om het pakket in ontvangst te nemen. Daarom neemt Alpha de doos weer mee. Hij schrikt, als hij het oplichtingsverhaal hoort. ,,Ik heb dat ook wel, dat mensen net aankomen en zeggen dat ze op dat adres wonen. Net nog. Een man kwam aanfietsen en zei 'ik woon hier'. Hij ging toen achterom en kwam vervolgens naar de voordeur. Hij heeft wel getekend voor pakket. Kijk maar", zegt Alpha, terwijl hij de krabbel op zijn computerscherm laat zien. ,,Nou, ik hoop maar dat ik niet ben opgelicht."

Fraudeur

Volgens pakketbezorger DHL is de oplichtingspraktijk zou oud als de weg naar Rome. Woordvoerder Ewout Blaauw vindt ook niet dat een bezorgbedrijf aansprakelijk is of dat DHL iets te verwijten is. ,,Het gaat fout bij degene die de fraude pleegt", zegt hij.

Procedures

En de aanmaning dan, die mensen krijgen omdat er iets op hun adres is besteld dat niet dóór hen is besteld? ,,Wij sluiten alleen een vervoersovereenkomst, niet de koopovereenkomst. Dus het is iets tussen koper en verkoper." Maar die koper, dat is dus een oplichter. ,,Als goedwillende buren een pakketje aannemen, dan lijkt er niks aan de hand. Maar als dit vaak voor komt, ja, dan moeten we kijken of we onze procedures moeten aanpassen." Of pakketjes bij buren of zonder identiteitscontrole mogen worden afgegeven bepaalt overigens het bedrijf dat het pakket levert, niet het bezorgingsbedrijf.

Rendabel