Pand van MediaMarkt in Deventer krijgt nieuwe invulling: opvolger staat al klaar

Steekpar­tij in apparte­ment in Deventer, verdachte Narcis (30): ‘Ik moest mijn eigen leven redden’

Omstanders in de Geleenstraat in Deventer drukten op 20 augustus met een handdoek de forse wonden in de borst van het slachtoffer dicht. Hierdoor en door ingrijpen in het ziekenhuis ,,is het bij een poging tot doodslag gebleven’’, zei de officier van justitie vandaag tegen de verdachte. Het slachtoffer wilde de verdachte uit huis zetten waarna hij werd neergestoken, zo meent het Openbaar Ministerie.

2 december