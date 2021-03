Pandeigenaar strijdt bij Raad van State tegen horeca op Brink: ‘Er zit al genoeg’

Check jouw plaats KAART | Twee gemeenten in IJsselland vallen in negatieve zin op, opnieuw geen positieve tests op Urk

3 maart In de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn in de afgelopen 24 uur 389 nieuwe coronagevallen gemeld, één meer dan gisteren. IJsselland laat voor het eerst deze week een daling zien in het aantal nieuwe besmettingen.