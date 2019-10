Pandeigenaar tart rechter, huurbaas en de gemeente Deventer

,,Zo gaat het nou elke keer”, verzucht Edwin Vincent, eigenaar van twee panden op de Brink 92 en 93, waar de restaurants Raffaele's Foodbar en Brownies en Downies zitten. Ook advocaat Mensink van de gemeente heeft inmiddels ondervonden dat Bergman en de gemeente regelmatig met elkaar in de clinch liggen en vaak om futiliteiten.

In strafzaken wordt het steeds gebruikelijker dat advocaten en criminelen de rechters partijdig achten en daarom de rechtbank wraken, in bestuurszaken komt dat veel minder vaak voor. In strafzaken komt de wrakingskamer meestal nog dezelfde dag bijeen om te beoordelen of de ‘wrakers’ een punt hebben en eventueel nieuwe rechters aan te wijzen.

De bestuursrechter die in Zwolle gewraakt werd, peinsde er niet over vandaag al een wrakingskamer op de hoogte te stellen. ,,Voor zo'n zaakje? Kom nou.”

Niet uitgenodigd

Frits Bergman (45), samen met zijn broer eigenaar van het statige, witte kantoorpand op de Brink 90, liet vandaag tijdens de zitting blijken nogal verbolgen te zijn over het feit dat zijn broer hier niet officieel voor was uitgenodigd. ,,Die is net zoveel partij als ik in deze zaak, maar hij heeft geen kennisgeving gekregen. Zelfs niet nadat ik uw rechtbank daarom gevraagd heb.”

De bestuursrechter van dienst, meester Cornelissen, was echter niet van plan om de zaak daarom uit te stellen. ,,Uw naam staat op de dagvaarding, maar uw broer had natuurlijk gewoon kunnen aansluiten.” Dat vond Bergman echter niet de juiste weg en daarop besloot hij de rechters te wraken.

Kleinigheden

Tot frustratie van de andere betrokkenen, waaronder Edwin Vincent, die Rafaelle's Foodbar al van een mooie nieuwe gevel liet voorzien en hetzelfde wil doen voor Brownies en Downies ernaast. De vergunningen zijn zelfs al binnen. ,,Maar we kunnen steeds weer naar Zwolle komen voor dit soort kleinigheden.”

Bergman liet de gemeente en belanghebbende Vincent met zijn advocaat opdraven omdat hij meent dat de gemeente bij het afgeven van de vergunning voor de nieuwe puien niet de juiste procedures had gehanteerd. De monumentencommissie had er naar moeten kijken en dat was in eerste instantie niet gebeurd. Die fout werd hersteld, maar toen ontbrak weer de motivatie van die commissie in het besluit. Dat is inmiddels ook hersteld, maar toch wilde Bergman nog graag weten hoe de rechter hierover zou denken.

Formeel

De broers Bergman bewandelen graag de formele weg en zijn nog uiterst coulant, gaf Frits Bergman zijn opponenten gisteren nog te kennen. ,,Ik had ook kunnen verzoeken om de verbouwing en het aanbrengen van de puien stop te zetten, maar zo ver ben ik niet gedaan.”

De Bergman-broers lijken niet bepaald een groot voorstander van horeca in het Deventer centrum, want ze vochten al eerder gemeentelijke besluiten aan als het om horeca ging. Bij de Raad van State loopt nog en procedure tegen het hele horecabeleid van de gemeente, dat meer cafés en restaurants toelaat in de stad.

De broers uit Zwolle, die nu in Eibergen en het Duitse Hannover wonen, vrezen extra overlast en verpaupering van het centrum als er vel meer horeca bij kan komen. Hebben ze dan zo'n groot hart voor de stad? Frits Bergman: ,,Alles wat we hier doen, doen we vooral in ons eigen belang, maar daar heeft Deventer ook baat bij.”