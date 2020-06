Parkeergarage onder Wilhelminabrug in Deventer heeft geen branddetectiesysteem: ‘Dat is zeer ongebruikelijk’

Omdat het nog niet zeker is of de parkeergarage op lange termijn een parkeergarage blijft is er geen branddetectiesysteem. Zondag vloog in deze parkeergarage een auto in de fik door een technische storing. De straat Bokkingshang werd enige tijd afgesloten vanwege de brand. Andere geparkeerde voertuigen en de garage zelf liepen geen schade op. Is het wel verantwoord om geen branddetectiesysteem te hebben?