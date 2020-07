Parkeergarage op Beestenmarkt na maanden weer open: ‘Het is een complexe zaak gebleken’

Twellose fotografe Eva Veldhoen maakt boek over ‘spelen’ dankzij de LE­GO-bouw­sels van zoontje Oscar

18:01 De abstracte LEGO-bouwsels van haar 5-jarige zoontje Oscar wekten het kind in fotografe Eva Veldhoen. De in Twello geboren en getogen oud-advocate was ergens bij het volwassen worden het spelen verleerd en wilde dat onbevangen gevoel weer terug. Dat heeft geresulteerd in het boek PLAY. ,,Het boek is spelenderwijs tot stand gekomen.’’