Parkinsonpatiënt Raymond (51) slaakt noodkreet om pijn in corona-tijd: ‘Overheid houdt geen rekening met ons’

Mondkapjes te koop op Stations­plein Deventer: Doet u mij maar één frikandel speciaal en een mondkapje alstu­blieft

Naast friet, snacks en broodjes verkoopt Cees Camphuis nu ook mondkapjes voor een euro in zijn Plaza aan het Stationsplein in Deventer. De familie Camphuis is al maanden voorbereid op de komst van corona: ,,Mijn schoonmoeder is arts in China en waarschuwde in december al dat er een gevaarlijk virus onze kant op zou komen dat we niet mochten onderschatten.'