Parochianen Schalkhaar protesteren tegen sluiting Heilige Nicolaaskerk: ‘Wij wisten van niets’

Vijf van de zeven kerkgebouwen van De Heilige Lebuinus Parochie in Deventer en Olst-Wijhe sluiten de komende jaren. Het gaat om de Nicolaaskerk in Schalkhaar, de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen in Wijhe, de Heilige Nicolaas in Lettele, de Heilige Willibrord op de Boskamp en het Titus Brandsmahuis in Colmschate. De Broederenkerk in Deventer wordt het Eucharistisch Centrum. De Heilige Willibrordus op de Boerhaar blijft ook open. Dat heeft het parochiebestuur besloten.