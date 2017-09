'Pas honderd procent overtuigd als we Gloria hebben gesproken'

Gloria Driokromo, de dochter van Peter van Meeteren en Yvie Driokromo in Deventer, verkeert na de orkaan Irma op Sint-Maarten in een goede gezondheid. Dat wist een kennis van hen op Facebook te melden. ,,Dat is een goed bericht'', reageert Van Meeteren. ,,Maar ik ben pas honderd procent overtuigd als we Gloria zelf hebben gesproken.''

In de nacht van donderdag op vrijdag probeerde Yvie via Facebook mensen op Sint-Maarten te vinden die naar Gloria op zoek konden gaan. Om half drie 's nachts meldde iemand dat ze Gloria heeft gezien. ,,Dat heeft voor veel opluchting bij ons gezorgd. We hopen snel in contact met onze dochter te komen.''

Wachten

Na het arriveren van de orkaan Irma op Sint-Maarten hoorden Van Meeteren en Driokromo maar niets van hun twintigjarige dochter. Veelvuldig zaten ze voor de televisie en op Facebook. Wachtend op een bericht van of over Gloria. Dat ze nog in leven is.

Nu het Deventer echtpaar via een kennis heeft vernomen dat Gloria de natuurramp heeft overleefd, is dat nog geen reden voor Van Meeteren om een feestje te bouwen. ,,Daar zijn we nu nog niet voor in de stemming. We zijn nog te gespannen. Mede door de slapeloze nachten liepen we overdag als zombies rond.''

Leerkracht