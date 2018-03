Pas na zomer duidelijkheid over 'snel fietspad' tussen Deventer en Zutphen

Een nieuwe snelfietsroute moet automobilisten verleiden de fiets te pakken tussen Deventer en Zutphen, waar automobilisten nu nog dagelijks drukte ervaren. Die fietsverbinding laat nog op zich wachten.

Het duurt nog wel even voordat de fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen, via Epse en Gorssel, wordt omgevormd tot een zogeheten snelfietsroute. De regio Stedendriehoek, een fictieve regio van samenwerkende gemeenten, verwacht pas na de zomer duidelijkheid over de financiering. Een snelle fietsas tussen de twee Hanzesteden kost zo'n tien miljoen euro.

Het is de bedoeling dat de gemeenten aan de route -Deventer, Lochem en Zutphen - samen een kwart van de kosten ophoesten. De rest van het bedrag moet komen van de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk. Vooral op deze laatste partij is het wachten, zegt Roland Hendriksen, projectleider vanuit de regio Stedendriehoek. "Het duurt langer, mede vanwege de kabinetsformatie vorig jaar."

Bestaande paden

De beoogde nieuwe snelfietsverbinding moet ervoor zorgen dat meer mensen de auto laten staan en de fiets of e-bike pakken voor de drukbereden route tussen Deventer en Zutphen. De route is gepland langs de N348 en maakt waar mogelijk gebruik van bestaande paden.

Het gaat volgens Hendriksen dus niet om een compleet nieuw fietspad, maar vooral om het verbeteren van bestaande fietsinfrastructuur. "We hadden dit voorjaar op duidelijkheid over de financiering gehoopt, maar zullen nog even moeten wachten."

Fietstunnel

Eén van de grootste opgaven in het project is de aanleg van een fietstunnel of - brug bij het kruispunt met verkeerslichten in Epse (N348/Lochemseweg). Fietsers moeten daar nu soms lang wachten om te kunnen oversteken, automobilisten moeten op hun beurt wachten wanneer fietsers hier de weg over gaan. Een 3,5 miljoen euro kostende tunnel of brug verbetert volgens een onderzoek van Goudappel Coffeng de verkeersveiligheid aanzienlijk.