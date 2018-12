Pas op plaats bij verbouwing Burgerweeshuis

Alcoholver­bod deel van maatrege­len om overlast op stapavon­den in Bathmen te verminde­ren

6:05 Er is niet één specifiek incident dat heeft geleid tot het vorige week afgekondigde alcoholverbod in de gehele dorpskern van Bathmen. Bovendien is de maatregel onderdeel van een totaalpakket van drie om de overlast tijdens stapavonden te beteugelen, laat woordvoerster Nicole van Voorst van de politie Oost-Nederland weten.