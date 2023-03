Pasen 2023: bij deze restaurants in Deventer moet je zijn voor een paasbrunch

indebuurt.nlEi, ei, ei en we zijn zo blij, want Pasen staat alweer bijna voor de deur! Op zondag 9 en maandag 10 april mogen we weer eieren zoeken, ongegeneerd paaseitjes eten en gezellig tafelen met familie en vrienden. Heb je geen zin om je zelf uit te sloven in de keuken? Dan kun je bij één van de volgende horecazaken terecht voor een uitgebreide paasbrunch in Deventer.

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle restaurants die paasmenu’s verzorgen in Deventer, maar een lijstje met een aantal tips.

Parkcafé Mees

Lekker tussen de vogels genieten van Pasen? Bij Parkcafé Mees schuif je op eerste en tweede paasdag aan voor een paasbrunch. Het menu bestaat uit harde broodjes en diverse paasitems en zo’n tafel vol lekkers kost 22,50 euro per persoon. Een plekje reserveren kan via de website van Mees.

Buitenpost

Op eerste paasdag staat landgoed Buitenpost geheel in het teken van Pasen. Kinderen kunnen eieren zoeken op het terrein en in de kas vol exotische planten kun je met de hele familie paasbrunchen. Loop langs het buffet en schep je bordje vol met brood van Bökkers Mölle, dips, beleg, vegetarische quiche, soep, salade, een gekookt eitje en een smoothie of sapje. Op de website van Buitenpost kun je een tijdslot reserveren. Wacht niet te lang, want de brunch zit bijna vol. Kosten: 20 euro per persoon, kinderen tot vier jaar mogen gratis mee-eten en voor kinderen tot twaalf jaar betaal je 12,50 euro.

St.Tropez

Op de eerste verdieping van restaurant St.Tropez kun je aanschuiven voor een paaslunch tussen 13.00 en 16.15 uur. Eerst kun je ‘eitje tikken’ en daarna is het tijd om gezellig te tafelen. De feestelijk gedekte tafel staat vol met broodjes, kazen, gerookte zalm, zoetigheden, een eitje natuurlijk, quiche, soep, verse jus d’orange, koffie en thee. Voor kinderen zijn er speciale knutselpakketjes. De lunch kost 32,50 euro per persoon, voor kinderen tot elf jaar kost het 18,50 euro. Reserveer je plekje op de website.

Brasserie Pa & Ma

Geen zin in lang gedekte tafels en buffetten om langs te lopen? Bij Brasserie Pa & Ma bestel je een paasbrunch a la carte. Tussen 11.30 en 14.45 uur kun je aanschuiven en een keuze maken van het paasmenu met voor-, hoofd- en nagerechten. Denk aan burgers, saté, gebakken vis, spare ribs en een ijsje of chocolademousse na. Voor kinderen is er een speciale kids kaart. Meer weten? Check de site.

NuNu Food & Drinks

NuNu Food & Drinks is een ideale locatie voor een brunch met het hele gezin. Het restaurant biedt mooie wandelingen aan in de omgeving die ook geschikt zijn om te lopen met een buggy. Er is een puzzeltocht voor kinderen en een grote speeltuin. Na het ravotten in de natuur, kun je vanaf 11.30 uur binnen neerploffen en genieten van een uitgebreide paasbrunch. Op het menu staan diverse oerbroden, pain au chocolat, croissants, huisgemaakte salades, soepen, quiches, eiergerechten, wraps, zoetigheden, rendang, visstoof, straatpizza en toetjes. De brunch kost 25,75 euro per persoon en reserveren kan via de website.

