Passant ziet takken op de weg, trapt op de rem en ontdekt gecrashte auto in buitengebied Twello

Zoekactie gestaakt: vermiste man (22) uit Zutphen gevonden in Utrecht

De vermiste Noah uit Zutphen is in goede gezondheid aangetroffen in Utrecht. De 22-jarige was sinds vrijdag vermist. Er werd eerder vandaag een grote zoekactie gestart bij de IJssel in Deventer, waar spullen van hem waren gevonden.

5 september