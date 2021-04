Passen en meten op Deventer Brink: Niet alleen terrassen open, maar ook de markt draait straks weer op volle toeren

Volop actie tegen motorla­waai in Deventer, maar is de overlast wel zo groot?

8:06 Motorrijders kregen het de afgelopen weken zwaar te verduren in Deventer. Spandoeken, duimpjes omhoog en omlaag bij de Wilhelminabrug en een politiek voorstel om aanvullende maatregelen te nemen. Het nodige is uit de kast gehaald om het lawaai dat een deel van de motoren zou maken in te perken. Maar is er wel zoveel overlast?