Passend eerbetoon Diepenvener (85): uitvaart met rouwkoets

Dat was in stijl met zijn leven, want Roetert was in het dorp decennialang het gezicht van de vroegere manege Noordwijk aan de Randerstraat. De tocht met paard en wagen voorop de stoet was een laatste wens en trok bekijks, aldus dochter Adrie Roetert. Vroeger heel gewoon bij een uitvaart, paard en wagen, maar tegenwoordig geen alledaags beeld. Adrie Roetert: ,,Het deed ons goed dat voorbijgangers heel respectvol reageerden. Mensen stonden even stil met de auto of zetten even de fiets aan de kant.’’