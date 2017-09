Passie voor bommenwerper groeit uit tot succes met boeken

Als je de woonkamer van Nijenhuis binnenkomt, zie je hem hangen: een schitterend schilderij van een uitzicht van Deventer rond de Tweede Wereldoorlog. Gemaakt vanuit de favoriete bommenwerper van Nijenhuis.

“Laat ik voorop stellen dat het vreselijk is dat Deventer gebombardeerd is. Maar het toestel dat ik mijn hele leven al volg, heeft boven Deventer gevlogen. Ik, als echte Deventenaar, vind het prachtig dat ik na veel onderzoek dit schilderij heb gemaakt.”

Schaalmodellen

De passie voor de bommenwerpers is net niet met de paplepel ingegoten, maar vanaf zijn jonge jaren maakte de Deventenaar al bommenwerpers op schaal. In zijn hobbykamer is een indrukwekkende collectie te zien. “Iedere jongen maakte vroeger vliegtuigjes op schaal. Na een aantal jaar verdween voor vrijwel alle jongens de interesse.” In het geval van de historicus was dat niet zo. “Ik durf wel te zeggen dat ik één van de weinigen op deze wereldbol ben die zo’n grote collectie heeft.”

Naast zijn grote collectie schrijft Nijenhuis met succes Engelstalige boeken over de B-25. In onder meer Amerika waren ze razend enthousiast over zijn eerste boek, ‘B-25 Factory Times’. Daarin beschrijft Nijenhuis, aan de hand van foto’s over de Tweede Wereldoorlog, de productie van de ‘B-25 Mitchell’.

Walt Disney

Nu komt zijn tweede boek op de markt, ‘Mitchell Masterpieces’. Hij is er maar wat trots op. “In het boek beschrijf ik alles over de zogeheten ‘Airplaine Nose Art’ op de B-25 toestellen. Wat mij fascineerde, is dat je bepaalde kunststromingen ziet voortvloeien op de voorkant van de vliegtuigen. Zelfs Walt Disney werkte mee aan verschillende tekeningen”, vertelt Nijenhuis enthousiast.

Afgelopen april is de historicus naar Amerika geweest. Als je een grote passie hebt voor bommenwerpers, is Amerika het walhalla volgens Nijenhuis. Mede door zijn bezoek aan de Verenigde Staten is hij geen onbekende meer in het circuit.

“Steeds vaker benaderen bijvoorbeeld kleinkinderen van vroegere gevechtspiloten mij. Zij hebben verhalen of foto’s uit de Tweede Wereldoorlog die ik kan gebruiken voor mijn boeken. Dat zij dat met mij delen maakt mij trots.”

De derde