Passion Stories: Een verhaal van vertrouwen, dat troost kan bieden

De Deventer verhalenverteller en dichter Boudewijn Betzema is de verbindende factor in de Passion Stories, de intieme versie van The Passion, het spektakelstuk van vorig jaar. Betzema noemt het een verhaal van vertrouwen, in een tijd die aan het verharden is. De uitvoeringen zijn op vrijdag 8 december in de dorpskerk in Wilp en op zaterdag 9 en zondag 10 december in de Bergkerk in Deventer.