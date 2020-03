Pastoor en dominee niets te doen? Vergeet het maar: ze zijn drukker dan ooit

Het was de eerste keer best even wennen. In plaats van naar een groep mensen in kerkbankjes keek hij recht in de lens van een camera. Toch voelde pastoor Ronald Cornelissen zich afgelopen zondag verbonden met de mensen van zijn Heilige Lebuinusparochie, het verbond van katholieke kerken in Deventer en Salland. ,,De kerk was leeg, maar ik voelde me allesbehalve alleen”, vertelt Cornelissen. ,,Bidden en weten dat op dat moment veel mensen hetzelfde doen, geeft alsnog een gevoel van verbondenheid.”