Patiënten kunnen niet meer terecht in Deventer, hoe kan dat?

Hoe kan het dat een ziekenhuis ineens stopt met behandelen?

,,Een ziekenhuis schat vooraf in hoeveel zorg per verzekeraar nodig is om alle patiënten te behandelen. Daarvoor krijgt het ziekenhuis een budget. Wanneer dat budget door het ziekenhuis wordt overschreden kan dat twee oorzaken hebben. Het kan zijn dat onverwachts een grote groep patiënten bijvoorbeeld een longontsteking heeft gekregen. Daar kan een ziekenhuis niets aan doen. In die gevallen wordt heronderhandeld met de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen komt de verzekeraar met extra geld over de brug.