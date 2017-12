Patrick Mangnus maakt de Nieuwe Magistraat van Deventer

Al vanaf eind oktober wachtten fotografe Viorica Cernica, geluidskunstenaar Jeroen Diepenmaat, installatiekunstenaar Patrick Mangnus en kunstschilder Jan Slijkhuis in spanning op de uitslag wie van hen de Nieuwe Magistraat mocht gaan maken. Pas vandaag kregen ze het te horen in de oude raadszaal op het Deventer Stadhuis.

Nadat burgemeester Heidema namens de jury kort een lovend commentaar gaf op de voorstellen van alle kandidaten maakte hij bekend dat het ruimtelijke Patrick Mangnus de Nieuwe Magistraat gaat vormgeven.

Tijdsbeeld

De keuze was op Mangnus gevallen omdat zijn werk in hun ogen het beste in deze tijd paste door zijn gelaagdheid en gebruik van diverse materialen. Bij deze beslissing waren de stemmen van het publiek wel meegerekend, maar de visie van de jury zelf gaf uiteindelijk de doorslag.

Had Mangnus dit verwacht? ,,Nee, helemaal niet. Het had alle kanten op kunnen gaan. Het werk van ons vieren is zo verschillend dat het eigenlijk appels met peren vergelijken is. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee!"

Namens de jury lichtte Mieke Conijn, directeur van het Kunstenlab nog toe dat de jury er lange tijd over gedubd had. Dat had er alles mee te maken dat het voorstel van Mangnus het minst concreet was. ,,Het is echt een concept en kan nog alle kanten op, dat maakt het ook zo spannend."

Hoe het er precies uit gaat zien weet Mangnus zelf ook nog niet. ,,Misschien aan de wand, net zoals de eeuwenoude Magistraat van Gerard ter Borch die nu in de raadszaal hangt. Of vrijstaand. Maar wel ongeveer even groot als het schilderij van Ter Borch."

De plaats waar het komt te staan of hangen is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van de uiteindelijke vorm. Wie wil kan het maakproces op de voet volgen, beloofde Garrelt Verhoeven, de directeur van het Deventer Verhaal.

Voor deze opdracht ontvangt Mangnus een bedrag van 15.000 euro aan materiaalgeld en honorarium. Hij krijgt de tijd tot december volgend jaar, het jaar waarin de viering van Deventer 1250 jaar valt, evenals de 400ste geboortedag van Gerard Ter Borch, de beroemde kunstenaar die De Magistraat in 1667 schilderde. Twee jubilea, die de aanleiding vormden voor deze opdracht om een visie te geven op stadsbestuur en democratie.

Jury

De jury bestond uit burgemeester Andries Heidema, Garrelt Verhoeven (directeur Deventer Verhaal), Mieke Conijn (directeur Kunstenlab) en Arno Kramer (beeldend kunstenaar). Afgelopen zomer kozen zij de vier kunstenaars uit die een concept voorstel mochten maken. Die waren te zien in de Stadsetalage en daarna in het Kunstenlab. Tot 9 oktober kon er gestemd worden door het publiek, maar de jury bepaalde uiteindelijk wie ze de opdracht gunden.

Volledig scherm Het schetsontwerp van Patrick Mangnus. © Erna Lammers

Volledig scherm Het schetsontwerp van Jeroen Diepenmaat. © Erna Lammers

Volledig scherm Het schetsontwerp van Viorica Cernica. © Erna Lammers

Volledig scherm Het schetsontwerp van Jan Slijkhuis. © Erna Lammers