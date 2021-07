Paul (62) uit Deventer is gebroken na vergiftiging van zijn jonge kat: ‘Net zo belangrijk als mijn dochters’

Deventer dichter maakt duurzame bundel die je leeg kunt gummen: ‘Als jij het bagger vindt, heb je dat recht’

18 juli De nieuwste bundel van dichter Alex Gentjens - titel: Alarmfase 1 - kun je met een stukje gum leegvegen. De 51-jarige Deventenaar van Vlaamse origine denkt wel eens: waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Want zijn nieuwste project is bijzonder arbeidsintensief. Elk exemplaar is handgeschreven, met potlood. Het moet maar, want: alles voor de duurzaamheid en het goede doel.