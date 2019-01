Paul Blokhuis brengt fruit naar Dimence Deventer

Jonge Voorste­naar scoort met ‘Nashville’-protest­lied in dialect

16 januari ,,Moet ik mij als heteroman meer waard voelen dan iemand die anders geaard is? Dit vroeg Tom Eekhuis uit Voorst zich af nadat SGP-leider Kees van der Staaij de Nashville-verklaring had verdedigd. Dit ‘idiote verhaal’ zette Eekhuis (23) aan tot een protestlied: Loat iedereen in zien weerd is op Facebook al bijna 7.000 keer bekeken.