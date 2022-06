Paul Bosvelt kreeg een hartinfarct: ‘Gelukkig is mijn vriendin doortastender dan ik’

OVER DE TONG In dit restaurant in Deventer vind je hogere kookkun­sten (en een prachtig uitzicht)

Aan de ene kant de IJssel, aan de andere kant het Worpplantsoen. Het uitzicht dat je hebt in het IJssel Restaurant in Deventer is werkelijk prachtig. Maar is dat alles wat het restaurant te bieden heeft?

16 juni