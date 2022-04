Paul Bosvelt vereerd met eigen Feyenoord-special: ‘Ik vind het al mooi dat jullie hier zijn’

MET VIDEO Een landschap vol rookplui­men van paasvuren: ‘Het is gewoon kippenvel’

Honderden rookpluimen van diverse paasvuren trokken met de oostenwind over het land. De enorme bulten snoeihout smeulen nog na. Na drie jaar zonder paasvuren (eerst door droogte en daarna door corona) mochten ze dit jaar weer worden ontstoken. In de gemeente Rijssen-Holten was die in Dijkerhoek de grootste.

18 april