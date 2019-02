Paul Sinha herkent zichzelf in impulsieve Petrus

Warmtere­cord verbroken: met ruim 16 graden is het in de Achterhoek het warmst

14:23 Wie vandaag in deze regio van de warmte gaat genieten, kan het best een wandeling door de Achterhoekse bossen maken of een terrasje in Zutphen of Deventer pakken. In dit gedeelte van Oost-Nederland is de temperatuur met 16,3 graden Celsius het hoogst.