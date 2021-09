Paul van der Steen: van kabelkranttekenaar tot dé portrettist van literair Nederland

Paul van der Steen vluchtte, volgens eigen zeggen, voor ‘de schoongewassen wereld van de moderne tweeverdiener’. Hij heeft het over het Oostelijk Havengebied van Amsterdam. In de jaren 70 en 80 het domein van kunstenaars en stadsnomaden, tegenwoordig bevolkt door hoogopgeleide tweeverdieners. De gemiddelde vraagprijs voor een woning is er momenteel 676.000 euro.



In Borculo is de gemiddelde vraagprijs 267.000 euro. En het is er rustig. Van der Steen heeft zijn intrek genomen in een woninkje naast de watermolen in het centrum van het stadje. Hij woont er nu bijna twee jaar. In zijn keuken zet hij thee, op tafel staan koekjes. Aan de muur hangen wat tekeningen. Niet de beroemde koppen van gramstorige schrijvers, waar hij furore mee maakte, maar vrij werk. Een vrouw met gesloten ogen, daaromheen fragmenten uit het Hooglied, het bijbels liefdesverhaal over een jongeman en een meisje.