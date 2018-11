Paul van Gurp eist dat nieuwe McDonald's in Deventer niet open gaat

Deventer horecaman Paul van Gurp vindt dat het gemeentebestuur met een een-tweetje de komst van fastfoodrestaurant McDonald’s naar de Holterweg heeft mogelijk gemaakt. Volgens Van Gurp is hij door de gemeente met een kluitje in het riet gestuurd nadat hij in 2015 ook belangstelling had getoond voor de bouw van een restaurant op de al jaren braakliggend terrein naast de Scheg. Hij wil nu voorkomen dat de McDonald's open mag.

Tijdens een inloopavond in 2016 over de horecaplannen voor de zogenoemde ‘Leisurestrook’ had hij van de gemeente te horen gekregen dat hij nog benaderd zou worden. Niets meer gehoord, zei diens raadsman dinsdag tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State. Daarna kwam opeens de vestiging van McDonald’s als een konijn uit de hoge hoed. Volgens Van Gurp is McDonald’s voorgetrokken en hebben andere horeca-ondernemers geen faire kans gehad om mee te dingen naar een vestiging op de leisurestrook.

De raadsman van de gemeente Deventer zag het anders. Volgens hem zijn Van Gurp en andere ondernemers wel degelijk uitgenodigd plannen in te dienen, ‘maar het bleef stil en alleen McDonald’s diende een plan in. Daar zijn we dan ook mee verder gegaan.’ Van Gurp en diens raadsman ontkenden dat in alle toonaarden.

Volledig scherm Paul van Gurp (rechts) met zijn zoon Mark in hun zaak aan de Holterweg. Hij vreest voor omzetverlies wanneer de McDonald's op een paar honderd meter afstand open gaat. © RONALD HISSINK

Sport en cultuur

Van Gurp vindt dat de gemeente een rommeltje van de leisurestrookplannen heeft gemaakt. ‘Eigenlijk zouden daar alleen maar sport- en cultuurfaciliteiten komen. En als alles was volgebouwd was er nog ruimte voor een horecabedrijf. Nu is alles omgedraaid en ligt alles nog braak, maar zit er straks alleen een McDonald’s. Ik vrees dat mijn restaurant 800 meter verderop aan de Holterweg daar flink nadeel van zal krijgen, evenals de horeca in sportcentrum de Scheg.’

Rechter en staatsraad Janny Kranenbrug vroeg nog aan de gemeente hoe het nu zit met de belangstelling voor die leisurestrook. Immers, de gemeente probeert de gronden al sinds 2003 te slijten. ‘Met de crisis ging het allemaal niet meer zo snel’, zei de Deventer raadsman, ‘maar sinds kort is de ontwikkelaar in onderhandeling over de vestiging van een leisurecentrum met bijvoorbeeld indoor-soccer, trampolines en een kinderspeelparadijs.’

Van Gurp heeft daar weinig vertrouwen in en gelooft niet dat er de komende jaren iets anders dan gras groeit op het terrein, op het fastfoodrestaurant na dan. Dat is volgens de woordvoerder al bijna klaar, ‘op Tweede Kerstdag gaan we open.’ Maar dan moet de Raad van State geen roet in het eten gooien met een schorsing van het bestemmingsplan.