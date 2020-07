Pechjaar krijgt 100-jarig Stedelijk Orkest Lebuïnus in Deventer niet klein

,,Het is heel jammer. We verheugden ons zo op alles.’’ Marina Klappe, voorzitter van het Stedelijk Orkest Lebuïnus, moest met lede ogen toezien hoe het jubileumjaar in het water viel. Zo gaat een optreden in de Deventer Schouwburg - inclusief een 150-koppig koor - dat in september zou plaatsvinden niet door.