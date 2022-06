Pedofiel die jongens in Deventer en Nunspeet vuurtjes liet uitplassen moet 1,5 jaar de cel in

Geschepte motorrij­der schuift tussen twee auto’s door in Deventer, slechts schaafwon­den

Een motorrijder heeft vanochtend in Deventer aan een botsing met een auto slechts enkele schaafwonden overgehouden. Hij had het geluk dat hij na de klap met zijn motor tussen twee geparkeerde auto’s doorschoof en over de stoep in het groen naast de weg eindigde.

