Peeves en gemeente Deventer komen er wéér niet uit: gang naar rechter resteert

Nieuwe buren in Bathmen samen voor rechter: conflict over doodlopen­de toegangs­weg laait hoog op

4 september Twee nieuwe buren in Bathmen liggen overhoop over de ene doodlopende weg die naar hun beider erf voert. De bewoners van Marsdijk 1 willen een einde aan de vele bestelbusjes die gevaarlijk langsrijden als ze spullen komen bezorgen op nummer 3. De bewoners van dat adres vinden de alternatieven juist weer gevaarlijk. De rechtbank in Zwolle vraagt de buren toch er samen uit te komen.