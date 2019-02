Peeves-initiatiefnemer: ‘Pilot is wél geslaagd’

Hij begrijpt er niets van. Volgens Raymond Schneider, initiatiefnemer van eet-bestelbedrijf Peeves, is de pilot rondom zijn bedrijf en de voedselbank in Deventer wel degelijk geslaagd. Hij wil daarom in gesprek met de gemeente over het voornemen tot terugvordering van subsidie. Het gaat om 25.000 euro die de gemeente in 2017 aan Peeves beschikbaar stelde. ‘Ik wist helemaal niet dat dit geld afkomstig was vanuit een potje voor armoedebestrijding.’

Peeves is in september 2017 gelanceerd, mede dankzij de subsidie van de gemeente Deventer. De gedachte was dat de subsidie het bedrijf op gang zou helpen, waarna de voedselbank er uiteindelijk producten én geld aan zou overhouden. Dat laatste zit zo: het initiële concept van Peeves doet denken aan besteldiensten als Thuisbezorgd of Deliveroo, maar dan anders. In een notendop: wie eten bestelt bij Peeves wordt niet alleen gevraagd eten aan te nemen van de bezorger, maar ook af te geven. De meegegeven producten, zoals rijst of pasta, zouden naar de voedselbank gaan - net als een klein deel van de omzet van de bestelservice.

Logistiek

Quote Er zijn géén afspraken gemaakt over bijvoor­beeld geleverde producten Raymond Schneider, Peeves De voedselbank ontving alleen nooit iets. Mede daarom is eind vorig jaar al besloten door de voedselbank om de samenwerking voorlopig te stoppen. Nu wil ook de gemeente de subsidie terugvorderen, omdat het bedrijf niets heeft geleverd en de pilotperiode is afgelopen. Schneider is het daar niet mee eens. Volgens hem is aan praktisch alle afspraken voldaan die de gemeente en hij overeenkwamen toen de beschikking werd opgesteld. ,,Wij hebben een besteldienst opgezet met acht aangesloten restaurants en hebben samenwerking gezocht met de voedselbank. In de praktijk is lastig gebleken om het logistieke proces van de voedselbank aan te laten sluiten op de momenten dat restaurants open zijn, dan wel tijd hebben. Het betekent niet dat we het niet geprobeerd hebben. Verder zijn er géén afspraken gemaakt over bijvoorbeeld geleverde producten.”

De subsidie zelf kwam vanuit de zogenoemde Klijnsma-gelden. Dat is extra geld wat gemeenten van het rijk ontvangen voor kinderen in armoede. De bedoeling is dat het wordt besteed aan bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolspullen of sporten. Zodat kinderen uit arme gezinnen kunnen meedoen. Een bedrijf dat de voedselbank zou spekken, zou volgens de argumenten van de gemeente ervoor kunnen zorgen dat de voedselbank genoeg producten heeft om pakketten te kunnen uitdelen. En van die pakketten, profiteren dan weer arme kinderen. Schneider van Peeves zegt hiervan nooit op de hoogte te zijn geweest, totdat hij dit afgelopen zomer las in de krant. „De aanvraag voor subsidie is gedaan voor een geheel andere regeling. Sterker nog, ik wist tot dan toe helemaal niet wat de Klijnsma-gelden waren. Ook daarover wil ik praten met de gemeente. Nu worden er achtergestelde kinderen in beeld gebracht en krijgt het kennelijk een emotionele en daarmee een politieke lading.”

Test

Dat de pilot met Peeves niet is geslaagd, wil hij bestrijden. „Deze pilot draaide voor ons vooral om het testen van het concept, waarbij we keken of het mogelijk was om alle processen op elkaar aan te sluiten. In die zin was het meer een technische pilot, die niets te maken had met arme kinderen.” De gemeente Deventer heeft al laten weten dat Schneider bezwaar kan maken tegen het collegebesluit om het geld te willen terugvorderen. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman wordt Schneider nog uitgenodigd voor een gesprek.