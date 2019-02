Peeves moet subsidie voor kinderen in armoede alsnog terugbetalen aan gemeente Deventer

Eet-bestelbedrijf Peeves moet 25.000 euro terugbetalen aan de gemeente Deventer. Het gaat om geld dat de gemeente eerder aan het bedrijf als subsidie beschikbaar heeft gesteld vanuit de zogenoemde Klijnsma-gelden. Dat is extra geld wat gemeenten van het rijk ontvangen voor kinderen in armoede. De gemeente wil het geld terugvorderen, omdat géén enkel kind met de subsidie is geholpen.

Peeves is in september 2017 gelanceerd, mede dankzij de subsidie van de gemeente Deventer. De gedachte was dat de subsidie het bedrijf op gang zou helpen, waarna de voedselbank er uiteindelijk producten én geld aan zou overhouden. Bij een succes van Peeves zo’n duizend kratten per jaar. Dat is althans het aantal dat de voedselbank en de gemeente door Peeves werd voorgehouden. Dat laatste zit zo: het initiële concept van Peeves doet denken aan besteldiensten als Thuisbezorgd of Deliveroo, maar dan anders. In een notendop: wie eten bestelt bij Peeves wordt niet alleen gevraagd eten aan te nemen van de bezorger, maar ook af te geven. De meegegeven producten, zoals rijst of pasta, zouden naar de voedselbank gaan - net als een klein deel van de omzet van de bestelservice.

Geen producten

De voedselbank ontving alleen nooit iets. Geen producten en geen geld. Mede daarom is eind vorig jaar al besloten door de voedselbank om de samenwerking voorlopig te stoppen. Nu wil ook de gemeente de subsidie terug, omdat het bedrijf niets heeft geleverd. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman wordt een procedure hiervoor begonnen. Raymond Schneider, initiatiefnemer van Peeves, was woensdag voor deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Hij erkende eerder tegenover deze krant dat Peeves helemaal niet opereert zónder winstoogmerk, zoals tot dan toe altijd naar buiten toe gecommuniceerd. Zijn besloten vennootschap ‘kent wel een sociaal component’, maar streeft naar het behalen van winst. „Peeves is tot nog toe slechts een minimum viable product. Dat is de allerkleinste of meest minimale versie van een concept, om te kijken of iets werkt. Dáár draait deze pilot om: om te kijken of het kan. Ik heb mijn concept voorgelegd aan wethouder Jan Jaap Kolkman en hij geloofde in deze start-up”, zei Schneider in augustus vorig jaar.