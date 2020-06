Peiling: de 1,5 meterregel is niet meer vol te houden

Het is te merken op markten, in de weer net geopende kroegen en in supermarkten: waar vrijwel iedereen de eerste periode van de coronacrisis strikt hield aan de 1,5 meterregel, begint nu de klad er in te komen. Dat blijkt ook uit een online peiling van de Stentor, die door zo'n 11.000 lezers is ingevuld.