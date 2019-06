Peperdure mercedes raakt van de weg ter hoogte van oprit A1 Lochem/Holten

video Oranje­koorts voor WK-vrouwen­voet­bal is al toegesla­gen bij deze familie in Deventer

7 juni Als het Nederlands (mannen-)elftal aantreedt op een groot toernooi, kleuren veel wijken in Nederland oranje. Bij de vrouwen is die gekte nog lang niet zo massaal, maar Coba Hoekstra probeert in haar tuintje aan de Keizer Karellaan Deventer enthousiast te krijgen voor het vrouwen-WK in Frankrijk. ,,Zij doen toch net zo goed hun best.’’