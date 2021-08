Peperdure Porsches rijden Deventer binnen: ‘Dit zijn de allermooiste auto’s’

Met een geconcentreerde blik in zijn ogen rijdt Dion Husmans van Porsche Centrum Twente een zwart exemplaar door de binnenplaats. Hij parkeert de Porsche voorzichtig in een van de vakken. Het is een van de bijna honderd wagens die in de showroom van het nieuwe onderkomen zullen eindigen. De wagens komen over van Enter. Het bedrijf verhuist omdat de showroom daar te klein was. Een groot deel van de Porsches stond daar in een gehuurde loods aan de overkant. Hier kunnen alle auto’s in dezelfde ruimte.