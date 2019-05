Personeel van bankroet Roto Smeets ligt goed in de markt

De klap van het faillissement van Roto Smeets kwam hard aan in Deventer. Ook bij Mutlu Yilmaz. Hij werkt achttien jaar voor de drukker, maar is niet bij de pakken neer gaan zitten. ,,Ik heb een paar dagen geleden al een contract getekend’’, zegt de opgetogen Yilmaz. Hij gaat aan als operator aan de slag bij Abbott in Zwolle. ,,Vanaf 1 juni, want 31 mei is officieel pas mijn laatste dag.’’ Iets verder forenzen, maar dat maakt hem niet uit. ,,Half uurtje maar over de IJsseldijk.’’ Hij is naar de banenmarkt gekomen om collega’s een hart onder de riem te steken. ,,En om goede mensen aan ons voor te stellen’’, zegt Meltem Cakir van Abbott. Ze staat op de banenmarkt om personeel te werven. En dat gaat heel voorspoedig, zegt ze.

Misschien heeft ook dat te maken met haar collega Marcel Top van de vestiging in Olst. Hij werkte tot enkele jaren geleden bij Roto Smeets en heeft bewondering voor zijn oude collega’s. ,,De mensen hier zijn heel honkvast. Dat is toch prachtig als je zulke loyale werknemers hebt!’’ Hij denkt dat personeel van Roto Smeets dat overstap maakt naar Abbott goed terechtkomt. ,,Wij zijn een ander bedrijf, maar uiteindelijk ook gewoon Sallands. Iedere branche heeft zijn eigen regels, maar de inhoud van het werk en de collegialiteit is vergelijkbaar.’’

Goede hoop

Gerard Zennipman en zijn collega Jan Holtslag zijn nog niet zover als Yilmaz. Maar ze hebben goede hoop. Na een uitgebreid gesprek met Top zijn ze tot de conclusie gekomen dat Abbott niet bij hen past. Maar er zijn nog 54 bedrijven over. Zennipman heeft 28 jaar bij Roto Smeets gewerkt en Holtslag zelfs 44. ,,Ik heb nog nooit gesolliciteerd’’, zegt hij. Zo’n banenmarkt is dan wel een uitkomst. Holtslag (62) en Zennipman (60) waren toch wel bang dat ze te oud zouden zijn. Dat valt mee. Veel bedrijven geven aan dat ervaring belangrijker is dan leeftijd of een formele opleiding. Er is wel een andere zorg: het contact met de collega’s wordt minder. ,,Je hebt toch 28 jaar lang lief en leed met elkaar gedeeld’’, zegt Zennipman.

Iets verderop hoopt Vivera uit Holten op nieuwe medewerkers. ,,We groeien als kool’’, zegt Sandra Lansink. Ze heeft goed nieuws voor mensen die graag met hun collega blijven samenwerken. ,,We hebben zoveel mensen nodig dat monteurs zich als team bij ons mogen aanmelden.’’ Inmiddels heeft ze ook duo-aanmeldingen ontvangen. ,,Het kan een voordeel zijn als mensen zo goed op elkaar zijn ingespeeld.’’

Homo en hetero

Ook Lansink kijkt niet direct naar de leeftijd. ,,We willen een mix van werknemers: jong en oud, man en vrouw, homo en hetero... Zolang mensen maar een open houding hebben en bij een innovatief bedrijf passen.’’

Voor Ron Calis maakt het niet veel uit waar hij terechtkomt. Na 36 jaar in dienst bij Roto Smeets wil hij alles aanpakken. Liefst in Deventer en liefst in een ploegendienst. ,,Misschien bij een laboratorium’’, zegt hij. Chemicaliën zijn hem als graficus niet vreemd. ,,We hebben net de laatste Veronicagids gegrafeerd. Straks wordt die nog gedrukt en dan houdt het hier op. Geen orders meer.’’