Personeel van deze ‘ongewone’ wasstraat in Deventer krijgt hoofdrol in NPO-docu: ‘Het is fantastisch hier’

31 augustus Welk pontje je hier in de regio ook neemt, wandelend, met de fiets of auto: een mondkapje is niet verplicht. ,,Mensen zijn in de open lucht. Vergelijk het met het perron op het station”, zegt Hendrik Schuitema, pontbaas van Olst en Wijhe.