Personeelstekort bij Deventer Borgelerbad, buitenbad alleen open op woensdag en in het weekeinde

video Solovlie­ger Travis (18) heeft kwart van vlucht rond de wereld er op zitten: ‘De Russen zijn supervrien­de­lijk, ook al kan ik ze de meeste tijd helemaal niet verstaan’

5 juni De 18-jarige Travis Ludlow is al flink op weg voor zijn recordpoging om als jongste piloot ooit solo rond de wereld te vliegen in een eenmotorig vliegtuig. De eerste tienduizend kilometers in de lucht zitten er na zes dagen vliegen op. Vrijdag vloog hij over het Baikalmeer in Oost-Siberië, het grootste zoetwaterreservoir van de wereld.