Personeelstekort op Deventer spoedpost? Dit programma moet het voorkomen

Gaat Deventer bomen voortaan minder snel kappen? ‘Klimaat moet meetellen bij vergunning’

Het kappen van bomen leidt in Deventer regelmatig tot commotie. Met zelfs demonstranten die zich vastketenden aan bomen op het Grote Kerkhof. Bij een kapvergunning voor (grote) bomen moet voortaan meetellen in hoeverre deze bijdraagt aan verkoeling, is het voorstel.