Persoon door brandweer en omstanders uit het water geholpen in Twello

Voorster zadengigant mag kas van twee voetbalvelden groot nog niet bouwen

3 november Vitalis, de mondiale marktleider op de biologische groentezadenmarkt uit Voorst, mag voorlopig niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State besloten, in afwachting van een definitieve uitspraak. Vitalis had al laten weten de plannen 'on hold' te zetten.