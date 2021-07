Persoon raakt zwaargewond na val van vier hoog in Deventer

Aan de Deltalaan in de Rivierenwijk in Deventer is een persoon zwaargewond geraakt. Aan de achterkant van de flat is een persoon van vier hoog naar beneden gevallen. Op een veldje tussen de Neerstraat en Snippelingsdijk is inmiddels ook een traumahelikopter geland.