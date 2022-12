Peter (90) fietst nog elke dag vanuit Diepenveen naar zijn vrouw in Apeldoorn: ‘Ik kan haar niet missen’

Bewoners flat Deventer met warmtepom­pen nog steeds in de kou: gemeente gaat expert sturen

Het probleem met de warmtepompen in een gerenoveerd kantoorpand aan de Diepenveenseweg in Deventer is nog niet opgelost. De verhuurder stelde voor dat in ruil voor een vast maandbedrag aan stroom de bewoners alle verwarmingselementen volop aan mogen zetten. De bewoners wezen dat voorstel af. ,,Daarmee is het probleem niet opgelost.’’

29 december