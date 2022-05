Peter uit Bathmen maakt in zijn eentje gigantisch monument voor gesneuvelde soldaten: ‘Ik breng door fotografie het graf naar Canada toe’

Holtens oorlogscen­trum trots op eigen boek met verhalen en nieuwe foto’s van gesneuvel­de soldaten

HOLTEN - Soldaat Ernst James England siert de cover van het boek Holtense Gezichten. De Canadees was de eerste die tijdens de bevrijding van Holten sneuvelde. Hij is het gezicht van de vele verhalen die op het bijzondere stukje ‘Canada in Nederland’ te vinden zijn. Henk Vincent van de researchcommissie en voorzitter Albert Boode zijn trots op het boek. ,,Het is een mooie aanvulling op onze presentaties in het informatiecentrum.’’

