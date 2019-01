Peuters in Bathmen met blote voeten in de sneeuw: ‘Deze ophef is zwaar overdreven’

Op kinderdagverblijf ’t Koetje in Bathmen halen ze hun schouders op over de ophef rond een opvang in Amsterdam, waar kinderen met blote voeten ‘sneeuwtrappelen’. Ook in Bathmen vindt dit tafereel plaats als er sneeuw ligt, geïnspireerd op het kinderdagverblijf in Amsterdam.

Twee minuten. Even met de voeten door de sneeuw en daarna het bed in. Meer is het niet. Vijftien kinderen van kinderdagverblijf ’t Koetje rennen even door de sneeuw. ,,Wij doen dat ook, omdat het de bloedsomloop stimuleert. Het zorgt voor tintelingen in de voeten, ze worden lekker warm’’, zegt assistent- leidinggevende Angela Jacobs.

Verhaal gaat verder onder de afbeelding.

Bij ’t Koetje lazen ze met grote verbazing de reacties op een bericht van Hestia Kinderopvang in Amsterdam, waar peuters een paar stappen met blote voeten in de sneeuw zetten voordat ze gaan slapen. Onder de foto ontstond een heftige pedagogische discussie. Mensen noemen het ‘onverantwoord’ of gebruiken zelfs de term kindermishandeling. Kinderen zouden er longontstekingen of buikkrampen van kunnen krijgen. ,,Zwaar overdreven’’, vindt Jacobs. ,,Het probleem is dat veel mensen niet weten waarom zij en ook wij dat doen.’’

Kneipp-methode

’t Koetje in Bathmen baseert zich op een cursus van vier jaar geleden, gegeven bij Hestia Kinderopvang in Amsterdam, waar de zogenaamde Kneipp-methode werd geïntroduceerd. ,,We zien dat kinderen beter slapen als ze na de lunch een kort rondje door de sneeuw lopen.’’ De Kneipp-methode betreft hydrotherapie, waarbij water centraal staat, staat in het statement van Hestia dat zich pionier in Nederland van de werkwijze noemt. Ook wordt gesteld dat de werkwijze met (ijs)koud en warm water ‘bewezen gezondheidsbevorderend te werken’.

Bij ’t Koetje in Bathmen kleden ze de kinderen wel beter aan dan de peuters op de foto’s van Hestia. ,,Daar komt ook deels de ophef vandaan, denk ik. Wij laten kinderen niet met blote benen in een luier naar buiten gaan. Bij ons zijn de peuters boven hun blote voeten warm gekleed. En doen de leiders ook mee.’’

Voelen en beleven

Ouder Sander Schreven heeft twee kinderen op kinderdagverblijf ’t Koetje zitten en vindt het ‘hartstikke leuk’ dat zijn kinderen op blote voeten de sneeuw in gaan. ,,De ervaring van kou en sensatie is goed voor ze. Kinderen moeten voelen en beleven. Zo leren ze op een speelse manier wat de sneeuw inhoudt.’’ Dat kinderen mogelijk ziek worden van het tafereel, gelooft hij niet. ,,Koude voeten krijgen is het ergste. Ze moeten er bij ’t Koetje vooral mee doorgaan. Net zoals ze in de zomer op modderdag lekker in de modder rollen. Het is allemaal zo onschuldig.’’